«Сан-Антонио» удачно стартовал в плей-офф НБА, обыграв на своей площадке «Портленд» в первом матче серии.  Техасцы добились уверенной победы со счётом 111:98.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Главным героем встречи стал Виктор Вембаньяма, записавший на свой счёт 35 очков.

Вторая встреча серии состоится 22 апреля.

«Орландо» начал серию против «Детройта» с гостевой победы — 112:101.

Самым результативным игроком в составе «Мэджик» стал Паоло Банкеро, набравший 23 очка.

Следующий матч серии пройдёт 23 апреля на паркете «Детройта».

Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити» уверенно открыл плей-офф разгромной победой над «Финиксом».  В первом матче серии «Тандер» не оставили сопернику шансов, выиграв каждую четверть и завершив встречу со счётом 119:84.

Шей Гилджес-Александер стал самым результативным у хозяев с 25 очками.  В составе «Санз» лучшим оказался Девин Букер с 23 очками.

Второй матч команды проведут 23 апреля, после чего серия продолжится в Финиксе 25 и 27 апреля.