«Сан-Антонио» удачно стартовал в плей-офф НБА, обыграв на своей площадке «Портленд» в первом матче серии. Техасцы добились уверенной победы со счётом 111:98.
Главным героем встречи стал Виктор Вембаньяма, записавший на свой счёт 35 очков.
Вторая встреча серии состоится 22 апреля.
«Орландо» начал серию против «Детройта» с гостевой победы — 112:101.
Самым результативным игроком в составе «Мэджик» стал Паоло Банкеро, набравший 23 очка.
Следующий матч серии пройдёт 23 апреля на паркете «Детройта».
Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити» уверенно открыл плей-офф разгромной победой над «Финиксом». В первом матче серии «Тандер» не оставили сопернику шансов, выиграв каждую четверть и завершив встречу со счётом 119:84.
Шей Гилджес-Александер стал самым результативным у хозяев с 25 очками. В составе «Санз» лучшим оказался Девин Букер с 23 очками.
Второй матч команды проведут 23 апреля, после чего серия продолжится в Финиксе 25 и 27 апреля.