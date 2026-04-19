«Денвер» начал плей-офф с победы, обыграв «Миннесоту» на своей площадке со счётом 116:105.

Леброн Джеймс globallookpress.com

Лучшим снайпером встречи стал канадский защитник Джамал Мюррей, набравший 30 очков. Лидер команды Никола Йокич оформил дабл-трипл: 25 очков, 13 подборов и 11 передач.

Благодаря этому успеху «Наггетс» вышли вперёд в серии — 1-0. Вторая игра противостояния состоится 21 апреля в Денвере.

«Нью-Йорк» также стартовал с победы в серии 1/8 финала, уверенно переиграв «Атланту» со счётом 113:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник Джейлен Брансон, записавший на свой счёт 28 очков.

«Никс» повели в серии 1-0, а следующий матч команды проведут 21 апреля.

«Кливленд» уверенно начал серию плей-офф, обыграв на своей площадке «Торонто» со счётом 126:113.

Главным бомбардиром встречи в составе хозяев стал Донован Митчелл, набравший 32 очка. Существенный вклад внёс и Джеймс Харден, записавший на свой счёт дабл-дабл — 22 очка и 10 результативных передач.

У «Торонто» самым результативным оказался Ар Джей Барретт с 24 очками.

Таким образом, «Кавальерс» вышли вперёд в серии — 1-0. Вторая встреча пройдёт в ночь на 21 апреля в Кливленде.

Результаты матчей НБА 19 апреля

«Кливленд» — «Торонто» — 126:113 (счёт в серии 1-0)

«Денвер» — «Миннесота» — 116:105 (счёт в серии 1-0)

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 113:102 (счёт в серии 1-0)

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон» — 107:98 (счёт в серии 1-0)