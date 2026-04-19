Лидер «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями от игры с сыном на одном поле в матче плей-офф.

Леброн и Бронни Джеймсы сыграли за «Лейкерс» в стартовом матче плей-офф с «Хьюстоном» (107:98).

«Черт, я был на площадке вместе со своим сыном в матче плей-офф. Наверное, это самое безумное, что когда‑либо случалось со мной за всю карьеру. Это было так круто — находиться там вместе с ним, его братом, его сестрой, его мамой, которая была на трибунах, его бабушкой… Моя мама наблюдает, как ее сын и внук играют в плей-офф. Это просто безумие», — заявил Леброн.

Леброн и Бронни Джеймсы стали первыми отцом и сыном, сыгравшими вместе в матче плей-офф НБА.