«Портленд» добился гостевой победы над «Финиксом» в матче плей-ин НБА — 114:110.
Главным героем встречи стал Дени Авдия, записавший на свой счет 41 очко и 12 результативных передач. У хозяев лучшим стал Джейлен Грин с 35 очками, а Девин Букер добавил 22 балла.
«Портленд» вышел в первый раунд плей-офф, где сыграет против «Сан-Антонио».
«Финикс» продолжит борьбу в плей-ин и встретится с победителем пары «Голден Стейт» — «Клипперс».
«Майами» уступил «Шарлотт» в овертайме — 126:127.
Центровой «Хит» Владислав Голдин не принял участия в игре из-за наличия двустороннего контракта.
Самым результативным стал защитник хозяев Ламело Болл. В активе баскетболиста 30 очков, пять подборов и 10 передач.
У гостей самым результативным оказался защитник Дэвион Митчелл — 28 очков.
«Шарлотт» теперь сыграет с проигравшим в противостоянии «Филадельфии» и «Орландо» за выход в плей-офф, тогда как «Майами» завершил выступление.