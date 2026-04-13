«Даллас» уверенно обыграл «Чикаго» на своей площадке в матче регулярного чемпионата НБА — 149:128.

Лучшим по результативности стал защитник хозяев Джон Пулакидас, набравший 28 очков. Эта победа позволила «Далласу» прервать серию из трёх поражений.

Команда занимает 12-е место в Западной конференции с балансом 26–56. «Чикаго» с результатом 31–51 располагается на аналогичной позиции на Востоке.

«Портленд» на домашнем паркете оказался сильнее «Сакраменто» — 122:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Прешес Ачиува, записавший на свой счёт 27 очков и 11 подборов.

«Портленд» (42–40) идёт восьмым на Западе, а «Сакраменто» (22–60) занимает 14-ю строчку конференции.

«Лейкерс» добились уверенной победы над «Ютой» — 131:107.

Форвард «Джаз» Оскар Тшибве стал лучшим бомбардиром матча, оформив 29 очков и 17 подборов.

«Лейкерс» продлили победную серию до трёх матчей и занимают четвёртое место в Западной конференции (53–29). «Юта» (22–60) замыкает таблицу.

«Сан-Антонио» уступил «Денверу» на своей площадке со счётом 118:128.

Лидером по очкам стал защитник гостей Джулиан Строутер, набравший 25 баллов.

«Спёрс» прервали серию из трёх побед, но продолжают идти вторыми на Западе (62–20). «Денвер» (54–28) занимает третье место и продлил победную серию до 12 игр.

«Миннесота» одержала победу над «Нью-Орлеаном» — 132:126.

Самым результативным игроком встречи стал Джеремайя Фирс из «Нью-Орлеана», записавший в актив 36 очков и 10 подборов.

«Миннесота» (49–33) занимает шестую позицию в Западной конференции, тогда как «Нью-Орлеан» (26–56) идёт 11-м.