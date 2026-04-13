В следующем, 2027 году, календарь Гран‑при Формулы‑1 может состоять из 25 этапов.

Такую информацию сообщил в эфире Canal+ пилот «Альпин» Пьер Гасли.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что будут изменения в календаре на 2027 год. Так, состоится возвращение Гран‑при Португалии, который получил контракт на два года и займёт место этапа в Нидерландах.

Высока вероятность, что снова будет проводиться этап в Турции: его промоутеры рассчитывают подписать соглашение сроком на пять лет. Гран‑при Бельгии пройдёт в 2027 году и далее будет чередоваться с этапом в Барселоне.