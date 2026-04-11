Завершился женский марафон на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Апатитах.

Карина Гончарова
Карина Гончарова

Первое место в нём заняла Карина Гончарова, пробежавшая дистанцию за 2:13:25,7.

Второй на финише была Алиса Жамбалова с отставанием в 49,20 секунды.  Бронза досталась Ольге Царёвой(+52,20).

Лыжные гонки.  Чемпионат России — 2026.  Масс-старт, классический стиль. 50 км.  Женщины:

Карина Гончарова — 2:13.25,7.
Алиса Жамбалова — отставание 49,20.
Ольга Царёва +52,20.
Елизавета Шалабода +54,70.
Дарья Белослудцева +1.18,00.
Анна Мачехина (Беларусь) +1.25,40.
Анна Королёва (Беларусь) +2.03,00.
Екатерина Евтягина +2.37,40.
Ольга Сергеева +2.41,30.
Алина Кудисова +3.33,70.