Завершился женский марафон на 50 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Апатитах.
Первое место в нём заняла Карина Гончарова, пробежавшая дистанцию за 2:13:25,7.
Второй на финише была Алиса Жамбалова с отставанием в 49,20 секунды. Бронза досталась Ольге Царёвой(+52,20).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Масс-старт, классический стиль. 50 км. Женщины:
Карина Гончарова — 2:13.25,7.
Алиса Жамбалова — отставание 49,20.
Ольга Царёва +52,20.
Елизавета Шалабода +54,70.
Дарья Белослудцева +1.18,00.
Анна Мачехина (Беларусь) +1.25,40.
Анна Королёва (Беларусь) +2.03,00.
Екатерина Евтягина +2.37,40.
Ольга Сергеева +2.41,30.
Алина Кудисова +3.33,70.