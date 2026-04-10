Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс вписал своё имя в историю НБА, став первым игроком, который отдал результативную передачу собственному отцу.

Это произошло в концовке первой четверти матча регулярного чемпионата против «Голден Стэйт», когда его пас реализовал Леброн Джеймс.

Встреча состоялась 10 апреля и завершилась победой «Лейкерс» со счётом 119:103. Самым результативным игроком стал Леброн, оформивший 26 очков, 8 подборов и 11 передач. Бронни, в свою очередь, набрал 10 очков, сделал один подбор и три ассиста.

Интересно, что ранее, 28 марта, уже был зафиксирован обратный исторический эпизод — тогда Леброн отдал передачу Бронни, и это стало первым случаем в лиге, когда отец ассистировал сыну.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Бронни Джеймс подписал с клубом контракт новичка летом 2024 года.