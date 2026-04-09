Нападающий команды НБА «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис рассказал, почему он до сих пор злится на обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Даллас Маверикс», который состоялся в 2025 году.

«Я не мог понять, в чем смысл этого обмена, его причины и цели. Мы обсуждали это с генеральным менеджером Робом Пелинкой в начале сезона, у меня был разговор и с тренером Джей Джеем Редиком. К тому времени Луке было 25–26 лет, а мне уже 31–32. Так что я понимал, что с точки зрения бизнеса не могу злиться», — заявил Дэвис в интервью на YouTube-канале The Draymond Green Show.

Позже центровой был обменян из «Далласа» в «Вашингтон Уизардс» в период дедлайна зимой 2026 года.