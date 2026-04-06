Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вошел в историю НБА.

В игре против «Хьюстон Рокетс» (116:117) 38-летний защитник достиг отметки в 9000 точных бросков с игры, став 26-м игроком в истории лиги, которому удалось это сделать.

Карри вернулся на площадку после 27 матчей, пропущенных из-за травмы колена. Он провёл на паркете 26 минут, набрал 29 очков, реализовав 11 из 21 броска, в том числе пять трёхочковых. Также он сделал два подбора и четыре передачи.

Команда «Голден Стейт», набравшая 36 побед и потерпевшая 42 поражения, занимает 10-е место в Западной конференции. Следующий матч «Уорриорз» проведут дома против «Сакраменто Кингз».