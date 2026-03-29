Биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала победу в женском марафоне по биатлону в рамках заключительного этапа Кубка России в Увате.

«Рада, что не поддалась эмоциям, что не бросила бороться со своей болезнью. И вот такой результат: 16 гонок, 14 медалей, одни „цветы“ и одно плохое 15‑е место.

Сейчас был ветер на рубеже. Я допустила три промаха на стойке: передержала первый выстрел, и пошёл тремор по мышцам. Сомнения в победе были.

До длинного спуска мне надо было догнать девчонок, затем я поймала эту скорость, включилась на подъёме. Услышала, что Настя Томшина пыталась меня достать. На последний спуск ушла с небольшим просветиком», — сказала Халили в интервью «Матч ТВ».

Халили преодолела дистанцию за 32 минуты 6,4 секунды, допустив 8 промахов на 8 огневых рубежах. Второй стала Анастасия Томшина (+12,2 с), третья — Виктория Сливко (+18,3 с).

Это была последняя гонка сезона, так как последний по календарю этап в Мурманске был отменён.