Легкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился своими мыслями о возвращении на площадку после травмы ахиллова сухожилия.

«Я никогда раньше не терял возможность играть в баскетбол, и вы можете себе представить, как сильно я скучал по этому. Во мне всегда жил тот самый ребёнок, который мечтал только об одном — играть в баскетбол. Я знал, что не сразу вернусь в форму, потребуется время. Но я хотел быть частью команды и делать всё возможное», — цитирует Тейтума аккаунт CelticsCLNS.

«Бостон Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции с результатом 59-24. В 2024 году команда в 18-й раз в своей истории стала чемпионом НБА.