Завершилась короткая программа по фигурному катанию у мужчин на чемпионате мира 2026 года в Праге.

Илья Малинин
Илья Малинин globallookpress.com

Первое место занял американский фигурист Илья Малинин, получивший 111,29 балла.

Второе место у француза Адама Сяо Хи Фа (110,41 балла).  Тройку замкнул эстонец Александр Селевко (96,49 балла).

Произвольная программа, после которой станут известны медалисты пройдет 28 марта.

Фигурное катание.  Чемпионат мира — 2026, Прага.  Мужчины.  Короткая программа

1.  Илья Малинин — 111,29 балла.
2.  Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 101,85.
3.  Александр Селевко (Эстония) — 96,49.
4.  Сюн Сато (Япония) — 95,84.
5.  Стивен Гоголев (Канада) — 94,38.
6.  Юма Кагияма (Япония) — 93,80.