Завершилась короткая программа по фигурному катанию у мужчин на чемпионате мира 2026 года в Праге.
Первое место занял американский фигурист Илья Малинин, получивший 111,29 балла.
Второе место у француза Адама Сяо Хи Фа (110,41 балла). Тройку замкнул эстонец Александр Селевко (96,49 балла).
Произвольная программа, после которой станут известны медалисты пройдет 28 марта.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Мужчины. Короткая программа
1. Илья Малинин — 111,29 балла.
2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 101,85.
3. Александр Селевко (Эстония) — 96,49.
4. Сюн Сато (Япония) — 95,84.
5. Стивен Гоголев (Канада) — 94,38.
6. Юма Кагияма (Япония) — 93,80.