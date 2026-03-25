В ночь на 25 марта мск в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.
«Нью-Йорк» обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 121:116.
Главным героем встречи стал Джейлен Брансон, набравший 32 очка.
«Никс» продолжают уверенно держаться в топ-3 Восточной конференции (48–25), тогда как «Пеликанс» идут лишь 11-ми на Западе (25–48).
«Шарлотт» разгромил «Сакраменто» — 134:90.
Самым результативным игроком стал Коби Уайт с 27 очками.
«Хорнетс» одержали уже четвёртую победу подряд и занимают 9-е место на Востоке (38–34), а «Кингз» замыкают Западную конференцию (19–54).
«Кливленд» в результативной игре переиграл «Орландо» — 136:131.
Донован Митчелл выдал мощное выступление с 42 очками.
«Кливленд» закрепился на 4-й позиции Востока (45–27), «Орландо» — 10-й (38–34).
«Денвер» на выезде оказался сильнее «Финикса» — 125:123.
Никола Йокич оформил трипл-дабл (23 очка, 17 подборов, 17 передач) и стал ключевой фигурой матча. У «Финикса» лучшим был Девин Букер (22 очка, 8 передач).
«Денвер» идёт четвёртым на Западе (45–28), «Финикс» — седьмым (40–33).