В ночь на 25 марта мск в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.

«Нью-Йорк» обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 121:116.

Главным героем встречи стал Джейлен Брансон, набравший 32 очка.

«Никс» продолжают уверенно держаться в топ-3 Восточной конференции (48–25), тогда как «Пеликанс» идут лишь 11-ми на Западе (25–48).

«Шарлотт» разгромил «Сакраменто» — 134:90.

Самым результативным игроком стал Коби Уайт с 27 очками.

«Хорнетс» одержали уже четвёртую победу подряд и занимают 9-е место на Востоке (38–34), а «Кингз» замыкают Западную конференцию (19–54).

«Кливленд» в результативной игре переиграл «Орландо» — 136:131.

Донован Митчелл выдал мощное выступление с 42 очками.

«Кливленд» закрепился на 4-й позиции Востока (45–27), «Орландо» — 10-й (38–34).

«Денвер» на выезде оказался сильнее «Финикса» — 125:123.

Никола Йокич оформил трипл-дабл (23 очка, 17 подборов, 17 передач) и стал ключевой фигурой матча.  У «Финикса» лучшим был Девин Букер (22 очка, 8 передач).

«Денвер» идёт четвёртым на Западе (45–28), «Финикс» — седьмым (40–33).