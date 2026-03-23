Новым главой Ассоциации лыжных видов спорта России стал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв, сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.

Прежний руководитель ФЛГР — Елена Вяльбе, работавшая на этой должности с 2020 года. Свищёв с 2010 года возглавляет Федерацию кёрлинга России; в декабре 2024 года он был избран в исполком ОКР. Помимо этого, он является вице‑президентом Федерации фристайла России.

«Благодарю Елену Вяльбе за её работу. В декабре прошлого года совместно с Минспортом, Олимпийским и Паралимпийским комитетами России выигран иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Эта победа открыла нашим спортсменам возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Италии.

Мы продолжим защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях. Процесс возвращения России в мировой спорт будет продолжен, и позиция лыжных видов и сноуборда на международной арене должна оставаться проактивной», — заявил Дегтярёв в своём Telegram‑канале.

В состав Ассоциации лыжных видов спорта входят: Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.