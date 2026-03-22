В центральном матче тура Единой лиги ВТБ «Зенит» уступил «Локомотиву-Кубань» со счетом 72:81. Игра проходила в Санкт-Петербурге, и хозяева не смогли удержать преимущество, потерпев поражение. Для «Зенита» это стало первым поражением после десяти подряд побед.

Среди игроков «Зенита» лучшим стал Лука Шаманич, который набрал 12 очков, сделал пять подборов, одну передачу, два перехвата и одну потерю. Его коэффициент эффективности составил «+14», что позволило ему стать самым эффективным игроком матча. Больше всего очков команде принёс Трент Фрейзер, который набрал 14 баллов.

В составе «Локомотива-Кубани» наиболее результативным оказался Джеремайя Мартин, который стал лучшим игроком встречи. Он набрал 24 очка, сделал шесть передач, три перехвата и одну потерю, а его коэффициент эффективности составил «+26».