Завершилась мужская эстафета по биатлону в рамках чемпионата России 2026 года в Тюмени.
Первое место в ней заняла сборная Белоруссии‑1 в составе: Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский. Команда преодолела дистанцию за 1:12,01,9 и использовала 9 доппатронов.
Серебро досталось квартету из Московской области (+12,5). Третьими стали представители Свердловской области (+44,1).
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины:
1. Беларусь-1 (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский) — 1:12.01,9 (9 дополнительных патронов).
2. Московская область (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили) — отставание 12,5 (12).
3. Свердловская область (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин) +44,1 (10).
4. ХМАО-Югра (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов, Алексей Вагин) +1.31,5 (7).
5. Беларусь-2 (Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Павел Белько, Александр Голяк) +2.22,4 (9).