Завершилась мужская эстафета по биатлону в рамках чемпионата России 2026 года в Тюмени.

Антон Смольский

Первое место в ней заняла сборная Белоруссии‑1 в составе: Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский.  Команда преодолела дистанцию за 1:12,01,9 и использовала 9 доппатронов.

Серебро досталось квартету из Московской области (+12,5).  Третьими стали представители Свердловской области (+44,1).

Биатлон.  Чемпионат России — 2026.  Эстафета 4х7,5 км.  Мужчины:

1.  Беларусь-1 (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский) — 1:12.01,9 (9 дополнительных патронов).
2.  Московская область (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили) — отставание 12,5 (12).
3.  Свердловская область (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин) +44,1 (10).
4.  ХМАО-Югра (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов, Алексей Вагин) +1.31,5 (7).
5.  Беларусь-2 (Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Павел Белько, Александр Голяк) +2.22,4 (9).