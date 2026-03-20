Завершился мужской спринт на 10 км на 9‑м этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.

Стурла Легрейд

Первое место завоевал Стурла Легрейд с результатом 25 минут 21,4 секунды и одним промахом.  Норвежец выиграл шестую гонку подряд.

Вторым стал француз Эмильен Жаклен (+3,9 секунды), тройку замкнул Эрик Перро (+4,6 секунды).

Биатлон.  Кубок мира — 2025/2026, девятый этап.  Спринт на 10 км, мужчины:

1.  Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25.21,4 (один промах).
2.  Эмильен Жаклен (Франция) +3,9 (1).
3.  Эрик Перро (Франция) +4,6 (1).
4.  Мартин Понсилуома (Швеция) +19,0 (2).
5.  Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +27,6 (2).
6.  Йохане-Олав Ботн (Норвегия) +31,3 (1).