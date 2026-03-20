Завершился мужской спринт на 10 км на 9‑м этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
Первое место завоевал Стурла Легрейд с результатом 25 минут 21,4 секунды и одним промахом. Норвежец выиграл шестую гонку подряд.
Вторым стал француз Эмильен Жаклен (+3,9 секунды), тройку замкнул Эрик Перро (+4,6 секунды).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, девятый этап. Спринт на 10 км, мужчины:
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25.21,4 (один промах).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +3,9 (1).
3. Эрик Перро (Франция) +4,6 (1).
4. Мартин Понсилуома (Швеция) +19,0 (2).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +27,6 (2).
6. Йохане-Олав Ботн (Норвегия) +31,3 (1).