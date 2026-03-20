Лука Дончич, звездный словенский игрок команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», поделился своими впечатлениями после матча с «Майами Хит», в котором он набрал 60 очков (134:126). Фанаты «Майами» активно поддерживали игрока, скандируя «MVP».

Лука Дончич globallookpress.com

«Всегда впечатляет, особенно когда играешь на выезде в Майами. Слышал, как весь стадион скандирует мое имя… Думаю, это то, что мечтает услышать каждый игрок. У меня мурашки по коже, это было по-настоящему особенное чувство», — цитирует Лука Дончича ESPN.

В текущем сезоне в 50 матчах за «Лейкерс» он в среднем набирает 33 очка, делает 7,9 подбора и 8,5 передачи, при этом его процент попаданий с игры составляет 47%.