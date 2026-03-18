Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сможет выступить на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде в ближайшие выходные.

Йоханнес Клебо globallookpress.com

«Я понимаю, что подготовка будет не самой оптимальной из-за долгого перелета и отсутствия времени на адаптацию. Но мне очень хочется выступить на последнем этапе Кубка мира в США», — цитирует Клебо NRK.

На прошлой неделе титулованный спортсмен получил легкое сотрясение мозга в результате жесткого падения во время спринта в Драммене. В результате Клебо пропустил марафон в Холменколлене.

Напомним, Клебо уже стал победителем в спринтерском и общем зачетах Кубка мира-2025/26.