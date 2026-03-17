«Сан-Антонио» на выезде обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 119:115.

Весомый вклад в успех гостей внёс Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл — 21 очко и 14 подборов. Самым результативным у победителей стал Дариус Гарленд, набравший 25 очков и отдавший 9 передач.

Эта победа стала для «Сперс» 50-й в сезоне при 18 поражениях, что позволяет команде занимать вторую строчку в Западной конференции. «Клипперс» с балансом 34-34 располагаются на восьмом месте.

«Чикаго» уверенно разобрался с «Мемфисом» в домашней встрече — 132:107.

Главным героем матча стал Матас Бузелис, записавший на свой счёт 29 очков.

Для «Мемфиса» это поражение стало уже восьмым подряд. Команда занимает 11-е место на Западе с результатом 23-44. «Чикаго», имея баланс 28-40, идёт на 12-й позиции в Восточной конференции.

«Бостон» на своей площадке оказался сильнее «Финикса» — 120:112.

Лучшим игроком встречи стал Джейлен Браун, набравший 41 очко.

После этой победы «Бостон» с показателем 25-23 удерживает второе место в Восточной конференции. «Финикс» с результатом 39-29 занимает седьмую строчку на Западе.

«Нью-Орлеан» на своей площадке уверенно обыграл «Даллас» со счётом 129:111.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Наджи Маршалл, набравший 32 очка.

«Даллас» с результатом 23-46 остаётся на 13-й позиции в Западной конференции. «Нью-Орлеан» с таким же балансом располагается на строчку выше.