Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рекомендует российскому разыгрывающему «Бруклина» Егору Демину не торопиться с восстановлением.

«"Бруклин" не борется за чемпионство, поэтому Егору не стоит рисковать здоровьем и форсировать процесс восстановления. Он поступил правильно, решив сосредоточиться на лечении. Впереди у него долгая карьера, и важно заботиться о себе», — сказал Кириленко агентству ТАСС.

10 марта клуб объявил, что Демин завершает сезон из-за обострения плантарного фасциита на левой стопе. Егор был выбран «Нетс» на драфте НБА в 2025 году под восьмым номером.

В сезоне 2025/26 он сыграл 52 матча (45 из них в стартовом составе), набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи за 25,2 минуты на площадке.