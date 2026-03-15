На этапе Кубка мира по биатлону в Отепя (Эстония) норвежские спортсмены одержали победу в супермиксте. Они преодолели дистанцию за 40 минут 39,3 секунды, использовав восемь дополнительных патронов.

Спортсмены из Швеции заняли второе место, уступив победителям 1 минуту 38,1 секунды. На их счету три штрафных круга и 13 дополнительных патронов. Третье место досталось биатлонистам из Финляндии, которые проиграли норвежцам 1 минуту 45,7 секунды. У них был один штрафной круг и 15 дополнительных патронов.