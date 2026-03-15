Завершилась гонка преследования у мужчин в биатлоне на 12,5 км в рамках чемпионата России.

Золотую медаль в ней завоевал Карим Халили с результатом 32 мин 48,4 с и без единого промаха.

Вторым финишировал Кирилл Бажин, проигравший победителю 10,4 с (0 промахов).

Бронза досталась Роману Ерёмину, который отстал на 49,6 с и допустил 4 промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Тюмень. Гонка преследования, мужчины:

1. Карим Халили (Московская область) — 32.48,4 (0 промахов).

2. Кирилл Бажин (Свердловская область) +10,4 (0).

3. Роман Ерёмин (Новосибирская область) +49,6 (4).

4. Александр Поварницын (Тюменская область) +1.08,8 (1).

5. Егор Соломенников (Удмуртская республика) +1.17,9 (0).

6. Алексей Вагин (ХМАО — Югра) +1.19,6 (2).

7. Александр Логинов (Тюменская область) +1.38,3 (2).

8. Михаил Морилов (ХМАО — Югра) +1.48,1 (0).