Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли впервые в карьере завоевал поул-позицию на Гран-при Китая, показав лучший круг за 1 минуту 32,064 секунды. Этот результат сделал его самым молодым обладателем поула в истории Формулы-1.

Логотип гонок globallookpress.com

Вторым по итогам квалификации оказался пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третье место занял Льюис Хэмилтон из «Феррари», четвертым стал Шарль Леклер, за ним расположились Оскар Пиастри и Ландо Норрис из «Макларен». Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен показал восьмой результат.

Гонка начнется 15 марта в 10:00 мск.