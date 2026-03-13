«Лейкерс» добились победы над «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 142:130.

Лука Дончич globallookpress.com

Главным героем встречи стал словенский форвард команды из Лос-Анджелеса Лука Дончич, оформивший дабл-дабл — 51 очко и 10 подборов.

Эта победа стала для «Лейкерс» третьей подряд. Команда занимает третью строчку в таблице Западной конференции с балансом 41–25. «Чикаго» с результатом 27–39 располагается на 12-й позиции на Востоке.

«Оклахома» на своей площадке обыграла «Бостон» со счётом 104:102. Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.

Для «Оклахомы» эта победа стала седьмой подряд. Команда лидирует в Западной конференции с показателем 52–15, тогда как «Бостон» занимает второе место на Востоке (43–23).

«Денвер» на выезде оказался сильнее «Сан-Антонио» — 136:131. Лучшим снайпером матча стал защитник «Наггетс» Джамал Мюррей, записавший на свой счёт 39 очков.

«Сан-Антонио» прервал серию из пяти побед и остаётся вторым в таблице Западной конференции (48–18). «Денвер» с балансом 41–26 идёт на пятой позиции.