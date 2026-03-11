«Голден Стэйт» на своей площадке потерпел поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 130:124.

Лука Дончич globallookpress.com

Самым результативным игроком противостояния стал форвард «Буллз» Матас Бузелис, записавший на свой счёт 41 очко.

Для «Голден Стэйт» это поражение стало третьим подряд. Команда имеет в активе 32 победы при 33 поражениях и располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции.

«Чикаго», одержавший 27 побед при 38 поражениях, занимает 12-е место на «Востоке».

«Лос-Анджелес Лейкерс» добились уверенной домашней победы над «Миннесотой» со счётом 120:106.

Лидером стал разыгрывающий калифорнийской команды Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 31 очко, 11 подборов и 11 передач.

«Лейкерс» продлили победную серию до трёх матчей. Клуб одержал 40 побед при 25 поражениях и занимает пятое место в Западной конференции, тогда как «Миннесота» с аналогичным балансом располагается строчкой выше — на четвёртой позиции.

Все результаты игрового дня НБА 11 марта

«Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 139:129

«Атланта Хоукс» — «Даллас Маверикс» — 124:112

«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 100:138

«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 150:129

«Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 114:129

«Сан-Антонио Спёрс» — «Бостон Селтикс» — 125:116

«Хьюстон Рокетс» — «Торонто Рэпторс» — 113:99

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Чикаго Буллз» — 124:130 OT

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 101:103

«Сакраменто Кингз» — «Индиана Пэйсерс» — 114:109

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 120:106