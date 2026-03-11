Казанский УНИКС расторг соглашение с американским защитником Си Джеем Брайсом. Об этом после матча с МБА-МАИ сообщил главный тренер команды Велимир Перасович.

Си Джей Брайс Единая лига ВТБ

«Он больше не в команде, контракт расторгнут. Его не будет. Мы ищем нового легионера. Изучаем рынок, но это сейчас сложная задача», — цитирует Перасовича телеграм-канал «Перехват».

Си Джей Брайс не играл с середины ноября из-за травмы. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний американец провел восемь матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи за 27,5 минуты.