Казанский УНИКС расторг соглашение с американским защитником Си Джеем Брайсом.  Об этом после матча с МБА-МАИ сообщил главный тренер команды Велимир Перасович.

Си Джей Брайс
Си Джей Брайс Единая лига ВТБ

«Он больше не в команде, контракт расторгнут.  Его не будет.  Мы ищем нового легионера.  Изучаем рынок, но это сейчас сложная задача», — цитирует Перасовича телеграм-канал «Перехват».

Си Джей Брайс не играл с середины ноября из-за травмы.  В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний американец провел восемь матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи за 27,5 минуты.