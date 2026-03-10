Спортивный врач Никита Карлицкий высказался про то, что разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин из-за травмы не поможет клубу в текущем сезоне НБА.

Егор Демин
Егор Демин globallookpress.com

«Очень странный диагноз… Подошвенный фасциит лечится очень быстро.  Это вообще не травма, но да, действительно больно, но это не травма, это не приведёт к дальнейшему ухудшению состояния.

По-хорошему, мы подошвенный фасциит за неделю снимаем.  Поэтому, скорее всего, там что-то другое, что-то более серьёзное.  Возможно, они скрывают более серьёзную травму», — сказал Карлицкий «Чемпионату».