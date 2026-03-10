Спортивный врач Никита Карлицкий высказался про то, что разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин из-за травмы не поможет клубу в текущем сезоне НБА.

Егор Демин globallookpress.com

«Очень странный диагноз… Подошвенный фасциит лечится очень быстро. Это вообще не травма, но да, действительно больно, но это не травма, это не приведёт к дальнейшему ухудшению состояния.

По-хорошему, мы подошвенный фасциит за неделю снимаем. Поэтому, скорее всего, там что-то другое, что-то более серьёзное. Возможно, они скрывают более серьёзную травму», — сказал Карлицкий «Чемпионату».