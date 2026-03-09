Петр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Челябинске.

Петр Гуменник globallookpress.com

За два проката 23-летний спортсмен набрал 303,16 балла: 103,62 за короткую программу и 199,54 за произвольную. Это уже третья победа Гуменника в финале Гран-при России — он выигрывал в 2023 и 2025 годах.

Серебряную медаль завоевал Евгений Семененко с результатом в 286,97 балла (98,52 за короткую и 188,45 за произвольную программу). Третье место занял Николай Угожаев с 286,47 баллами (99,53 за короткую и 186,94 за произвольную программы). Он опередил Марка Кондратюка, занявшего четвертое место, на 0,44 балла.