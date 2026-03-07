«Сан-Антонио» обыграл «Клипперс» на своём паркете со счётом 116:112 в матче регулярного чемпионата НБА.
Несмотря на поражение, форвард гостей Кавай Леонард набрал 30 очков, сделал 9 подборов и 3 передачи. У хозяев центрфорвард Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов.
«Сан-Антонио» имеет 46 побед при 17 поражениях и занимает второе место в Западной конференции, а «Клипперс» идут девятыми с 30 победами и 32 поражениями.
«Лейкерс» на своём паркете победили «Индиану» со счётом 128:117. Самым результативным стал Лука Дончич, набравший 44 очка, 9 подборов и 5 передач.
Эта победа позволила «Лейкерс» выйти на шестое место Западной конференции с 38 победами при 25 поражениях. «Индиана» потерпела восьмое поражение подряд и замыкает таблицу Восточной конференции с 15 победами в сезоне.
«Денвер» на домашней арене проиграл «Нью-Йорку» с разгромным счётом 103:142.
Центральный игрок «Наггетс» Никола Йокич набрал 38 очков, став самым результативным на площадке, но это не помогло его команде избежать крупного поражения.
В следующем матче «Денвер» встретится с «Оклахомой», а «Никс» сыграет против «Лейкерс».
Результаты матчей НБА 7 марта
«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 120:128
«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — 120:100
«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 106:99
«Денвер Наггетс» — «Нью-Йорк Никс» — 103:142
«Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:116
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:112
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 128:117