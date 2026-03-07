«Сан-Антонио» обыграл «Клипперс» на своём паркете со счётом 116:112 в матче регулярного чемпионата НБА.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Несмотря на поражение, форвард гостей Кавай Леонард набрал 30 очков, сделал 9 подборов и 3 передачи. У хозяев центрфорвард Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов.

«Сан-Антонио» имеет 46 побед при 17 поражениях и занимает второе место в Западной конференции, а «Клипперс» идут девятыми с 30 победами и 32 поражениями.

«Лейкерс» на своём паркете победили «Индиану» со счётом 128:117. Самым результативным стал Лука Дончич, набравший 44 очка, 9 подборов и 5 передач.

Эта победа позволила «Лейкерс» выйти на шестое место Западной конференции с 38 победами при 25 поражениях. «Индиана» потерпела восьмое поражение подряд и замыкает таблицу Восточной конференции с 15 победами в сезоне.

«Денвер» на домашней арене проиграл «Нью-Йорку» с разгромным счётом 103:142.

Центральный игрок «Наггетс» Никола Йокич набрал 38 очков, став самым результативным на площадке, но это не помогло его команде избежать крупного поражения.

В следующем матче «Денвер» встретится с «Оклахомой», а «Никс» сыграет против «Лейкерс».

Результаты матчей НБА 7 марта

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 120:128

«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — 120:100

«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 106:99

«Денвер Наггетс» — «Нью-Йорк Никс» — 103:142

«Финикс Санз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:116

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:112

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана Пэйсерс» — 128:117