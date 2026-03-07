Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лю не примет участие в чемпионате мира 2026 года, который состоится в Праге, Чехия, с 23 по 29 марта.

Алиса Лю globallookpress.com

Имя Лю исключено из списка участников турнира. Вместо нее в сборную США по женскому одиночному катанию войдут Эмбер Гленн, Изабо Левито и Сара Эверхардт, которая заменит Лю.

Алиса Лю, 20-летняя фигуристка, завоевала золото в командных соревнованиях и личном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В прошлом году она стала победительницей чемпионата мира 2025 в Бостоне, США.