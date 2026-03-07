Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что ему сложно назвать причину своей аварии в квалификации Гран-при Австралии.

Макс Ферстаппен globallookpress.com

Пилот разбил болид в первом сегменте — при торможении перед первым поворотом машину сорвало с траектории. В результате болид врезался в барьеры.

«Я нажал на тормоза, и задняя ось болида внезапно полностью заблокировалась, совершенно без причины. Я не знаю, почему и как это случилось. За всю карьеру со мной такого ни разу не происходило», — приводит пресс-служба Формулы-1 слова Ферстаппена.

Напомним, квалификацию выиграл пилот «Мерседес» Джордж Расселл.

Гонка состоится 8 марта.