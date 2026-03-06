Ночью за океаном завершились 9 матчей регулярного чемпионата.

«Вашингтон» — «Юта» — 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29)

Форвард «Джаз» Эйс Бэйли набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В: Риз (18 + 20 подборов), Кулибали (17), Блэк (16), Джонсон (15).

Ю: Бэйли (32), Коллиер (27 + 11 передач), Филиповски (20 + 14 подборов), Сенсабо (14).

Актуальную таблицу регулярного чемпионата можно загрузить по ссылке.

«Орландо» — «Даллас» — 115:114 (26:33, 34:29, 31:26, 24:26)

О: да Силва (19), Саггс (17), Банкеро (16 + 12 подборов), Картер (15).

Д: Томпсон (24), Миддлтон (19), Флэгг (18), Вашингтон (18).

«Майами» — «Бруклин» — 126:110 (31:26, 29:30, 35:27, 31:27)

М: Хирро (25), Адебайо (21), Хакес (18), Ларссон (16), Уэйр (16 + 12 подборов).

Б: Портер (27 + 13 подборов), Клауни (17), Клэкстон (16), З. Уильямс (15).

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил матч из-за травмы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Майкл Портер, который оформил дабл-дабл — 27 очков и 13 подборов.

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 113:115 ОТ (20:30, 27:21, 35:30, 19:20, 12:14)

Х: Шеппард (30), Дюрант (23), Томпсон (18 + 10 подборов), Шенгюн (17).

Г: Подземски (26), Мелтон (23), Хорфорд (17), Сантос (14).

«Миннесота» — «Торонто» — 115:107 (31:27, 24:27, 35:22, 25:31)

М: Эдвардс (22), Гобер (18 + 12 подборов), Рэндл (17), Дивинченцо (16).

Т: Барретт (25), Куикли (18), Барнс (16), Ингрэм (14).

«Сан-Антонио» — «Детройт» — 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21)

С: Вембаньяма (38 + 16 подборов), Фокс (29), Шэмпени (16).

Д: Каннингем (26), Стюарт (18), Д. Робинсон (11), Харрис (11).

«Финикс» — «Чикаго» — 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22)

Ф: Букер (27), Аллен (21), Грин (12), Коффи (12).

Ч: Секстон (30), Джонс (21), Ябуселе (16).

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 123:133 (30:26, 33:41, 28:38, 32:28)

Самым результативным в этой встрече стал форвард «Кингз» Прешес Ачиува — у него 29 очков и 12 подборов.

С: Ачиува (29 очков + 12 подборов), Уэстбрук (19 + 10 передач), Монк (18)

Н: Уильямсон (23), Мерфи (21), Бей (20).

«Денвер» — «Лос-Анджелес» — 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27)