На юниорском финале Гран-при России в Челябинске победу в соревнованиях спортивных пар одержали москвичи Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Они набрали 201,88 балла по итогам двух программ.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов «Чемпионат»

Второе место заняли Зоя Ковязина и Артемий Мохов, получившие 193,73 балла. Замкнули тройку лидеров София Диана Касинс и Александр Брегей с результатом 186,06.

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Челябинск. Юниоры. Спортивные пары:

1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 201,88 балла.

2. Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 193,73.

3. София Диана Касинс/Александр Брегей — 186,06.

4. Таисия Гусева/Даниил Овчинников — 185,04.

5. Полина Сажина/Алексей Белкин — 180,45.