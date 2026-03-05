На юниорском финале Гран-при России в Челябинске победу в соревнованиях спортивных пар одержали москвичи Полина Шешелева и Егор Карнаухов.  Они набрали 201,88 балла по итогам двух программ.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов
Полина Шешелева и Егор Карнаухов «Чемпионат»

Второе место заняли Зоя Ковязина и Артемий Мохов, получившие 193,73 балла.  Замкнули тройку лидеров София Диана Касинс и Александр Брегей с результатом 186,06.

Фигурное катание.  Финал Гран-при России.  Челябинск.  Юниоры.  Спортивные пары:

1.  Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 201,88 балла.

2.  Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 193,73.

3.  София Диана Касинс/Александр Брегей — 186,06.

4.  Таисия Гусева/Даниил Овчинников — 185,04.

5.  Полина Сажина/Алексей Белкин — 180,45.