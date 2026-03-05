На юниорском финале Гран-при России в Челябинске победу в соревнованиях спортивных пар одержали москвичи Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Они набрали 201,88 балла по итогам двух программ.
Второе место заняли Зоя Ковязина и Артемий Мохов, получившие 193,73 балла. Замкнули тройку лидеров София Диана Касинс и Александр Брегей с результатом 186,06.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Челябинск. Юниоры. Спортивные пары:
1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 201,88 балла.
2. Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 193,73.
3. София Диана Касинс/Александр Брегей — 186,06.
4. Таисия Гусева/Даниил Овчинников — 185,04.
5. Полина Сажина/Алексей Белкин — 180,45.