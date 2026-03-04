Двукратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Алиса Лю выразила желание принять участие в следующих зимних Олимпийских играх, запланированных на 2030 год во Французских Альпах.

Алиса Лью globallookpress.com

«Мне действительно нравится Франция. Поэтому я с удовольствием поеду туда», — сказала Лю в интервью для NBC Olympics.

В этом году 20-летняя Алиса завоевала золото в женском одиночном катании, набрав в сумме двух программ 226,79 балла.

Ранее она также принесла победу сборной США в командном турнире, выступив только в короткой программе.