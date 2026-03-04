Российский лыжник Александр Большунов выразил мнение, что на ОИ-2026 в Италии специально не пригласили возможных претендентов на золото из России.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом.

«Олимпиада — это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили. Кто не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали, того и пригласили. Мне кажется, это неправильно. В Олимпийских играх должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба. А так получилась лёгкая прогулка для Клебо», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, на ОИ-2026 в нейтральном статусе выступили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Оба спортсмена не смогли завоевать медалей.