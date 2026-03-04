Российский лыжник Александр Большунов выразил мнение, что на ОИ-2026 в Италии специально не пригласили возможных претендентов на золото из России.

Александр Большунов
Александр Большунов globallookpress.com

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом.

«Олимпиада — это цирк в плане доступа.  Кого захотели, того пригласили.  Кто не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали, того и пригласили.  Мне кажется, это неправильно.  В Олимпийских играх должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба.  А так получилась лёгкая прогулка для Клебо», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, на ОИ-2026 в нейтральном статусе выступили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.  Оба спортсмена не смогли завоевать медалей.