Завершился спринт в мужском биатлоне на 10 км в рамках 4-го этапа Кубка России в Златоусте.

Алексей Вагин
Алексей Вагин globallookpress.com

Его победителем стал Алексей Вагин, преодолевший дистанцию за 23 минуты 13,7 секунды и без единого промаха.

Вторым стал Карим Халили с отставанием 1,1 секунды и одним промахом на двух огневых рубежах.

Третьим на финише оказался Дмитрий Евменов (+15,6;0).

Биатлон.  Кубок России по биатлону — 2025/2026, 4-й этап в Златоусте.  Спринт 10 км, мужчины:

1.  Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 23.13,7 (ноль промахов).
2.  Карим Халили (Московская область) — 1,1 секунды отставания (0).
3.  Дмитрий Евменов (Мордовия — Смоленская область) +15,6 (0).
4.  Савелий Коновалов (Свердловская область) +23,5 (1).
5.  Даниил Усов (Пермский край) +24,2 (1).
6.  Александр Поварницын (Тюменская область) +24,6 (1).
...
12.  Эдуард Латыпов (Башкортостан) +50,5 (2).
13.  Кирилл Бажин (Свердловская область) +57,2 (1).
21.  Александр Логинов (Тюменская область) +1.10,6 (3).