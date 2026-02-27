Завершился спринт в мужском биатлоне на 10 км в рамках 4-го этапа Кубка России в Златоусте.
Его победителем стал Алексей Вагин, преодолевший дистанцию за 23 минуты 13,7 секунды и без единого промаха.
Вторым стал Карим Халили с отставанием 1,1 секунды и одним промахом на двух огневых рубежах.
Третьим на финише оказался Дмитрий Евменов (+15,6;0).
Биатлон. Кубок России по биатлону — 2025/2026, 4-й этап в Златоусте. Спринт 10 км, мужчины:
1. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 23.13,7 (ноль промахов).
2. Карим Халили (Московская область) — 1,1 секунды отставания (0).
3. Дмитрий Евменов (Мордовия — Смоленская область) +15,6 (0).
4. Савелий Коновалов (Свердловская область) +23,5 (1).
5. Даниил Усов (Пермский край) +24,2 (1).
6. Александр Поварницын (Тюменская область) +24,6 (1).
...
12. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +50,5 (2).
13. Кирилл Бажин (Свердловская область) +57,2 (1).
21. Александр Логинов (Тюменская область) +1.10,6 (3).