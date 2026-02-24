Российский тренер Александр Жулин подвел итоги женского одиночного турнира на ОИ-2026. Золото завоевала американка Алиса Лью.

Камила Валиева globallookpress.com

Жулин выразил мнение, что если бы на Играх выступила Камила Валиева, то она бы превзошла американскую фигуристку.

«Та же Валиева на две головы выше Лью, она на льду умеет делать все. Талант Камилы безграничен, и я очень надеюсь, что он еще будет оценен по достоинству. Сложно принять тот факт, что Лью — олимпийская чемпионка, а Валиева — нет», — цитирует Жулина «Советский спорт».

В декабре 2025 года Камила Валиева полностью отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.