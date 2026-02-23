Российский ски‑альпинист Никита Филиппов поделился своими переживаниями во время Олимпиады боясь, что у него отберут завоеванную серебряную медаль.

Никита Филиппов globallookpress.com

«Взять медаль на Олимпиаде — это уже история, а быть единственным — это еще круче. Все ребята приехали на Олимпиаду очень заряженными, и это были не те спортсмены, которые на Кубке мира выступали. Фамилии те же, но совсем другие движения, более уверенные.

Были очень положительные эмоции — радость, счастье, особенно в первый день после старта. Вечером добавились переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, как будто я чье‑то место занимаю, что я ее не достоин. Но на следующий день уже больше пришло осознание», — сказал Филиппов в эфире «Матч ТВ».

23-летний спортсмен стал единственным россиянином, взявшим медаль на Олимпийских играх в Италии. Филиппов серебряным призером в спринте в ски-альпинизме, который дебютировал на ОИ.