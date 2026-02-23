Знаменитый испанский гонщик Фернандо Алонсо по окончании сезона может завершить свою карьеру.

Фернандо Алонсо globallookpress.com

По данным авторитетного издания Marca, причиной такого шага со стороны 45-летнего спортсмена являются недостаточные амбиции его команды «Астон Мартин», которая провалила предсезонные тесты. Если его конюшня снова не будет претендовать стабильно на победы во всех гонках, то Алонсо готов уйти из «Формулы-1».

«Если же болид будет в лучшем случае пятым по силе — а это уже очень высокая планка — вероятнее всего, он окончательно покинет Большой цирк, чтобы посвятить себя другим целям — "Индикару", "Дакару", WEC, IMSA, чему угодно. Пример Карлоса Сайнса-старшего показывает, что можно оставаться на высочайшем уровне, когда тебе далеко за 60.

Только если машина AMR26 позволит сражаться с лучшими — "Мерседесом", "Маклареном", "Ред Булл" и "Феррари" — и претендовать на поулы и победы за счет чистой скорости, он может рассмотреть вариант с продолжением карьеры в "Ф-1" еще на год», — говорится в статье на сайте издания.