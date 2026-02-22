Сборная Норвегии установила рекорд по общему количеству золотых медалей на олимпийских играх — 41 (18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей).

Йоханнес Хёсфлот Клебо завоевал 6 золотых медалей ОИ-2026 globallookpress.com

Самым титулованным среди норвежских спортсменов стал лыжник Йоханнес Клебо, который завоевал 6 золотых медалей на Олимпиаде в Италии. Всего у норвежца 11 золотых медалей олимпийских игр — это рекордный показатель.

На 2-м месте в медальном зачете по числу золота и по общему количеству медалей расположилась сборная США. У американцев 12 золотых медалей, столько же серебряных и 9 бронзовых.

Третье место занимает сборная Нидерландов, у которой 10 золотых медалей. При этом, у сборной Италии также 10 медалей высшей пробы, а по общему количеству наград (30 — 10 золотых, 6 серебряных и 14 бронзовых) итальянцы уверенно заняли 3-ю строчку.

Сборная России расположилась на 28-м месте в медальном зачете, имея в своем активе одну серебряную медаль, которую завоевал Никита Филиппов в ски-альпинизме.