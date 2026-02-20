«Сакраменто» потерпел 15-е поражение подряд и замыкает таблицу Западной конференции. «Орландо» занимает седьмую позицию на Востоке.

«Орландо» крупно обыграл «Сакраменто» на выезде — 131:94. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро , набравший 30 очков.

«Селтикс» идут вторыми на Востоке, а «Уорриорз» занимают восьмое место в Западной конференции.

«Бостон» на выезде оказался сильнее «Голден Стэйт» — 121:110. Лидер гостей Джейлен Браун оформил трипл-дабл: 23 очка, 15 подборов и 13 передач.

«Кливленд» занимает четвёртое место в Восточной конференции, «Бруклин» располагается на 13-й строчке.

Защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке 26 минут, набрал 10 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу.

«Кливленд» дома уверенно разобрался с «Бруклином» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:84.

