«Кливленд» дома уверенно разобрался с «Бруклином» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:84.
Защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке 26 минут, набрал 10 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу.
«Кливленд» занимает четвёртое место в Восточной конференции, «Бруклин» располагается на 13-й строчке.
«Бостон» на выезде оказался сильнее «Голден Стэйт» — 121:110. Лидер гостей Джейлен Браун оформил трипл-дабл: 23 очка, 15 подборов и 13 передач.
«Селтикс» идут вторыми на Востоке, а «Уорриорз» занимают восьмое место в Западной конференции.
«Орландо» крупно обыграл «Сакраменто» на выезде — 131:94. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, набравший 30 очков.
«Сакраменто» потерпел 15-е поражение подряд и замыкает таблицу Западной конференции. «Орландо» занимает седьмую позицию на Востоке.
Результаты матчей игрового дня НБА 20 февраля
«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 112:105
«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 112:84
«Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 107:117
«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:105
«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 111:126
«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 101:110
«Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 121:94
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс» — 110:121
«Сакраменто Кингз» — «Орландо Мэджик» — 94:131
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 115:114