«Кливленд» дома уверенно разобрался с «Бруклином» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:84.

Егор Демин
Егор Демин globallookpress.com

Защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на площадке 26 минут, набрал 10 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу.

«Кливленд» занимает четвёртое место в Восточной конференции, «Бруклин» располагается на 13-й строчке.

«Бостон» на выезде оказался сильнее «Голден Стэйт» — 121:110.  Лидер гостей Джейлен Браун оформил трипл-дабл: 23 очка, 15 подборов и 13 передач.

«Селтикс» идут вторыми на Востоке, а «Уорриорз» занимают восьмое место в Западной конференции.

«Орландо» крупно обыграл «Сакраменто» на выезде — 131:94.  Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, набравший 30 очков.

«Сакраменто» потерпел 15-е поражение подряд и замыкает таблицу Западной конференции.  «Орландо» занимает седьмую позицию на Востоке.

Результаты матчей игрового дня НБА 20 февраля

«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 112:105

«Кливленд Кавальерс» — «Бруклин Нетс» — 112:84

«Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 107:117

«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:105

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 111:126

«Чикаго Буллз» — «Торонто Рэпторс» — 101:110

«Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 121:94

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс» — 110:121

«Сакраменто Кингз» — «Орландо Мэджик» — 94:131

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 115:114