Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги второго дня предсезонных тестов в Бахрейне.

Льюис Хэмилтон globallookpress.com

В утренней сессии 41-летний британец проехал лишь пять кругов и показал 10-е время. Быстрее всех оказался Ландо Норрис из «Макларена» — 1.33,453.

Вечером Хэмилтон прибавил и завершил сессию с четвёртым результатом — 1.33,408. Лучшее время дня продемонстрировал Кими Антонелли из «Мерседеса» — 1.32,803.

«День получился не идеальным для "Феррари". Мы не смогли выполнить всё, что планировали. Тем не менее команда проделала отличную работу, починив машину и вернув меня на трассу. Благодарен за те круги, которые удалось проехать. Собранные данные сыграют важную роль в подготовке к сезону», — цитирует Хэмилтона F1 News.

Финальный день тестов состоится 20 февраля. Новый сезон Формулы-1 стартует с Гран-при Австралии, который пройдет 6–8 марта. В календаре чемпионата запланированы 24 гоночных уик-энда.