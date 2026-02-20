Разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин преодолел рубеж в 500 набранных очков за карьеру в лиге. Для этого 19-летнему россиянину понадобилось 47 матчей.

Егор Демин globallookpress.com

В 2021 году Дёмин подписал шестилетний контракт с мадридским «Реалом». В 2022-м он выиграл юниорский чемпионат Испании, в 2023-м — юниорскую Евролигу, после чего получил шанс проявить себя в основной команде. В 2024 году россиянин стал двукратным победителем юниорской Евролиги.

На драфте НБА 2025 года Дёмин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером.