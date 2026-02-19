Джа Морант, защитник «Мемфиса», пропустит еще минимум две недели. Он восстанавливается после травмы — растяжения локтевой коллатеральной связки левого локтя, полученной 22 января в игре регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (122:124).

Джа Морант globallookpress.com

«Гриззлис» сообщили, что двукратный участник Матча звезд показывает прогресс в реабилитации, но все еще испытывает дискомфорт. Через две недели состояние 26-летнего баскетболиста будет повторно оценено. В сезоне 2025/26 Морант провел 20 матчей за «Гриззлис», набирая в среднем 19,5 очка, отдавая 7,4 передачи и делая 4,6 подбора.

Несмотря на то что имя Моранта часто упоминалось в контексте возможных обменов в последний месяц, «Мемфис» решил сохранить его в команде, отправив вместо него двукратного участника Матча звезд Джарена Джексона-младшего в «Юту» в дедлайн.