Мужская сборная Франции (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) одержала победу в эстафете на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

Фабьен Клод globallookpress.com

Французские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 минуту 19 секунд 55,2 миллисекунды, использовав девять дополнительных патронов и совершив один штрафной круг на первом этапе гонки.

Второе место заняла сборная Норвегии в составе Мартина Ульдаля, Йохана-Олава Ботна, Стурлы Холма Легрейда и Ветле Шоста Кристиансена, уступив победителям 9,8 секунд. Норвежцы использовали шесть дополнительных патронов и не допустили промахов на огневых рубежах.

Третье место досталось команде Швеции, в которую входят Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Шведские спортсмены отстали от лидеров на 57,5 секунд. Они также использовали шесть дополнительных патронов, но не допустили ни одного промаха.