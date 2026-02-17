В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги между местной командой «Енисей» и саратовским «Автодором». Победу с результатом 85:64 (15:19, 28:18, 21:12, 21:15) одержал «Енисей».

Данило Тасич globallookpress.com

Лучшим игроком в составе победителей стал сербский форвард Данило Тасич, который набрал 16 очков. Еще 16 баллов добавил американский защитник Доминик Артис. У «Автодора» отличился российский разыгрывающий Григорий Мотовилов, который заработал 24 очка.

Следующий матч «Енисей» проведет 21 февраля против «Пари Нижний Новгород».«Автодор» в тот же день встретится с казанским УНИКСом.