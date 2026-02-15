Дэмиан Лиллард стал победителем конкурса трехочковых на Матч всех звезд НБА 2026. 35-летний разыгрывающий, который в нынешнем сезоне не провел ни одной игры из-за разрыва ахиллова сухожилия, сумел триумфально выступить в соревновании снайперов. В финале он соперничал с Девином Букером из «Финикса» и Коном Книппелом из «Шарлотт».

Дэмиан Лиллард globallookpress.com

В решающем раунде Лиллард набрал 29 очков и занял первое место. Букер с 27 баллами стал вторым. Для Дэмиана это уже третья победа в конкурсе дальних бросков за последние четыре года. Ранее по три раза турнир выигрывали Ларри Бёрд и Крэйг Ходжес.

Напомним, что в предыдущие два сезона Лиллард выступал за «Милуоки Бакс» вместе с Яннисом Адетокунбо.