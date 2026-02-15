Дэмиан Лиллард стал победителем конкурса трехочковых на Матч всех звезд НБА 2026. 35-летний разыгрывающий, который в нынешнем сезоне не провел ни одной игры из-за разрыва ахиллова сухожилия, сумел триумфально выступить в соревновании снайперов.  В финале он соперничал с Девином Букером из «Финикса» и Коном Книппелом из «Шарлотт».

В решающем раунде Лиллард набрал 29 очков и занял первое место.  Букер с 27 баллами стал вторым.  Для Дэмиана это уже третья победа в конкурсе дальних бросков за последние четыре года.  Ранее по три раза турнир выигрывали Ларри Бёрд и Крэйг Ходжес.

Напомним, что в предыдущие два сезона Лиллард выступал за «Милуоки Бакс» вместе с Яннисом Адетокунбо.