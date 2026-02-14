Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Норвежки преодолели дистанцию за 1:15:14,8.
Второе место заняли шведские лыжницы, несмотря на два падения Эббы Андерссон во время второго этапа эстафеты. Они уступили победительницам 50,9 секунды. Бронзовые медали завоевала команда из Финляндии, отставшая на 1 минуту 14,6 секунды.
Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля. Спортсмены будут бороться за 116 комплектов медалей.