Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Норвежки преодолели дистанцию за 1:15:14,8.

Астрид Оле Шлинн (Сборная Норвегии) globallookpress.com

Второе место заняли шведские лыжницы, несмотря на два падения Эббы Андерссон во время второго этапа эстафеты. Они уступили победительницам 50,9 секунды. Бронзовые медали завоевала команда из Финляндии, отставшая на 1 минуту 14,6 секунды.

Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля. Спортсмены будут бороться за 116 комплектов медалей.